Bei Amazon läuft der letzte Tag des Prime Day 2022. An diesem Tag könnt ihr noch einmal viel Geld sparen, denn die Preise wurden teilweise noch einmal gesenkt und neue Produkte hinzugefügt. In diesem Artikel fassen wir die besten Samsung-Deals zusammen. Mit dabei sind aber nicht nur Smartphones, sondern auch andere Produkte von Samsung.

Samsung-Deals am Prime Day

Samsung-Smartphones aber auch viele andere Produkte des südkoreanischen Herstellers sind besonders beliebt. Um bei der Anschaffung Geld zu sparen, solltet ihr am Prime Day zuschlagen. Jeder, der eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann an zwei Tagen günstiger bei Amazon einkaufen. Dazu werden spezielle Preise aufgerufen, die nur für die Mitglieder gelten. Nachfolgend haben wir euch die besten Prime-Deals von Samsung zusammengefasst:

Samsung-Smartphones:

Samsung-Tablets:

Samsung-Smartwatches:

Samsung-Kopfhörer:

Samsung-Fernseher:

Weitere Samsung-Geräte:

Hinweis: Die Angebote ändern sich stetig, genau wie die Preise und Verfügbarkeit.

Am 12. und 13. Juli 2022 wird dieser Artikel regelmäßig aktualisiert und um Angebote erweitert. Es werden zudem Angebote gelöscht, wenn diese abgelaufen sind. Um am Prime Day bei Amazon einkaufen zu können, müsst ihr Prime-Mitglied sein. Falls ihr das nicht seid, könnt ihr für 30 Tage kostenlos teilnehmen und direkt wieder kündigen, wenn ihr euer Schnäppchen gemacht habt (bei Amazon anschauen). So entstehen euch keine zusätzlichen Kosten.