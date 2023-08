Samsung-Kracher: Galaxy Z Flip 4 mit Top-Tarif & effektivem Gewinn

Bei Sparhandy könnt ihr das Samsung Galaxy Z Flip 4 in der größten Speichervariante mit Vertrag gerade zum absoluten Sparpreis ergattern. Wir haben das Angebot durchgerechnet und verraten, warum es sich lohnt. Aber Achtung: Der Deal gilt nur für kurze Zeit.

Samsung Galaxy Z Flip 4: Mit 13-GB-Tarif zum Schleuderpreis

Wer das Galaxy Z Flip 4 mit „o2 Basic 20“-Vertrag bei Sparhandy bestellt, zahlt für das beliebte Klapphandy von Samsung mit 512 GB Speicher einmalig nur 99,99 Euro plus 39,99 Euro Bereitstellungsgebühr und 4,99 Euro Versandkosten (Angebot bei Sparhandy ansehen). Der Tarif mit 13 GB LTE-Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat kostet euch nur schmale 19,99 Euro im Monat.

Tarif-Details im Überblick

Netz: o2

Tarif: Basic 20

13 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Samsung Galaxy Z Flip 4 mit o2-Vertrag: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr (monatlich) 19,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 99,95 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten (einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 624,73 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 721,69 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) -96,96 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -4,04 Euro Angebot ansehen

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 (512 GB) kostet im Preisvergleich momentan mindestens 722 Euro – ist also teurer als mit Vertrag bei Sparhandy. Effektiv zahlt ihr so -4,04 Euro im Monat, was einen Gesamtgewinn über 24 Monate von knapp 100 Euro ergibt.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht allerdings nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestlaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann ab sofort monatlich gekündigt werden.

Das kann das Samsung Galaxy Z Flip 4

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 hat im ausgeklappten Zustand einen 6,7 Zoll in der Diagonale messenden Bildschirm. Es verfügt über ein 1,9-Zoll-Frontdisplay, 8 GB RAM und mindestens 128 GB. Als Prozessor kommt der neue Snapdragon 8+ Gen 1 zum Einsatz, der das Flip 4 zu einem der schnellsten Samsung-Handys auf dem Markt macht. Im Vergleich zum Vorgänger wurde vor allem die Kamera verbessert und der Akku vergrößert.

