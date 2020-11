Zum Black Friday haut Amazon die Mikrowelle eines deutschen Markenherstellers raus. Das Multitalent von Severin kostet jetzt gleich mal 27 Prozent weniger. Interessierte sollten sich aber beeilen, denn das Angebot läuft bald schon aus.

Black Friday bei Amazon: Severin-Mikrowelle für 94,99 Euro

Zum Black Friday bietet Amazon nicht nur diverse Angebote zur Unterhaltungselektronik an, sondern hat auch das ein oder andere Schnäppchen für den Haushalt parat. Hier präsentiert sich die Mikrowelle von Severin, für die eigentlich 129,90 Euro auf den Tisch gelegt werden müssen. Jetzt gibt es das Multitalent zum Auftauen, Erhitzen und Garen schon für einen zweistelligen Betrag, genauer gesagt für 94,99 Euro. Die Ersparnis über 34,91 Euro bedeutet einen Rabatt von 27 Prozent. Die Lieferung ist kostenfrei.

Severin-Mikrowelle bei Amazon anschauen

Die Mikrowelle des deutschen Herstellers Severin bringt einige Funktionen mit, die man so schnell nicht mehr missen möchte. Highlight ist die Inverter-Technologie, mit der schonendes und gleichmäßiges Garen möglich wird. Die Mikrowelle bringt dazu eine konstante und exakte Leistungsabgabe. Damit nicht genug, können Kunden auch noch die Leistung und Garzeit für bis zu drei Gerichte speichern und anschließend mit nur einem Knopfdruck aufrufen.

Severin hat der Mikrowelle gleich 8 Automatikprogramme und 10 Leistungsstufen zum Auftauen und Garen spendiert. Mitunter kann so auch auf den Herd verzichtet werden, wenn in der Küche nicht ganz so viel Platz zur Verfügung steht. Die Bedienung läuft über ein Touch-Display, das mit LEDs ausgestattet ist. Die Mikrowelle selbst besteht aus Edelstahl und verfügt über ein Fassungsvermögen von 25 Liter. Sie kann bis zu 900 Watt leisten und bringt 13,6 Kilo auf die Waage. Ein Drehteller aus Glas gehört natürlich mit zum Lieferumfang.

Severin-Mikrowelle ohne nerviges Piepen

Ein kleines, aber wichtiges Ausstattungsdetail der Mikrowelle von Severin ist die „Be silent“-Funktion. Ist diese eingeschaltet, dann verzichtet das Haushaltsgerät auf den eher nervigen Piepton, nachdem der Timer abläuft. Welche anderen Mikrowellen das auch können, erfahrt ihr in unserem großen Mikrowellen-Vergleich. In einem Spezialartikel haben wir zudem die besten Angebote rund um den Black Friday 2020 gesammelt.

