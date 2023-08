Steam-Deal: Diese Mischung aus Pokémon und Zelda ist jetzt im Angebot

Wenn ihr auf eine Open World mit Farming-Elementen steht, seid ihr bei diesem Spiel richtig. Jetzt ist es reduziert.

Auf Steam könnt ihr den Titel „Craftopia“ für 14,70 Euro kaufen. Ein Angebot, welches euch einen Preisnachlass von 40% bietet. Momentan befindet sich das Spiel des japanischen Entwicklerstudios Pocketpair allerdings noch im Early Access. Es wird sich bis zum endgültigen Release also noch verändern. In „Craftopia“ werden euch gleich mehrere Aspekte von verschiedenen Spiel-Genres angeboten: Bauen, Farming, Looten, Kämpfen. Das alles wird in einer riesigen Open-World zum Erkunden vereint. Das Beste: das Spiel kann auch im Multiplayer gespielt werden!

In unserem Video stellen wir euch sieben skurrile Videospiele vor:

7 Skurrile Videospiele

Riesiges Update reicherte „Craftopia“ an

Im Juni 2023 veröffentlichte Pocketpair das „Seamless World“-Update, welches das Spiel mit noch mehr Inhalten fütterte. Pocketpair achtete dabei auf die Kritik der Spieler und Spielerinnen und änderte beispielsweise das Kampfsystem ab. Unter anderem wurden neue Teile der Welt zum Erkunden hinzugefügt, Bastel-Funktionen überarbeitet und neue Feinde, Monster und Items hinzugefügt. Das Spiel ist seit 2020 im Early Access, aber die Entwickler arbeiten sorgfältig an der Weiterentwicklung des Spiels.

Weitere Spiele von Pocketpair

Das Entwicklerstudio Pocketpair hat auch noch weitere interessante Spiele zu bieten.

In dem Strategie-Spiel „Overdungeon“ spielt ihr ein rundenbasiertes Kartenspiel. Mit über 100 Karten könnt ihr kreativ sein und euer eigenes Deck zusammen stellen.

Mit euren Freunden könnt ihr in „AI: Art Imposter“ Spaß haben. Zu einem bestimmten Thema soll jeder Mitspieler ein Bild malen, doch einer weiß das Thema nicht, muss jedoch mit seiner Unwissenheit unentdeckt bleiben.

Das Spiel „Palworld“ befindet sich momentan zwar noch in der Entwicklung, kann aber auf die Steam-Wunschliste gepackt werden. In der sogenannten „Palworld“ leben die Pals, kleine Kreaturen, die ihr fangen könnt. Sie können kämpfen oder euch beim Bauen helfen. Außerdem könnt ihr sie züchten.

