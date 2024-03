The Walking Dead in echt: Hier hättest du die besten Überlebenschancen in Deutschland

In einer Zombie-Apokalypse geht es ums Überleben. Wir verraten euch, in welcher deutschen Stadt ihr die höchsten Überlebenschancen habt.

Das Zombie-Genre gehört in Filmen und Serien zu einem der beliebtesten der letzten Jahre. Serien wie „The Walking Dead“ genossen eine hohe Zuschaueranzahl und machten Schauspieler Norman Reedus zum Star. Eine Zombie-Apokalypse im echten Leben ist sehr unwahrscheinlich, aber man kann ja nie wissen. Wir bereiten euch auf jeden Fall auf den Ernstfall vor.

Mit „The Walking Dead: The Ones Who Live“ erhält das Zombie-Franchise am 25. Februar 2024 ein weiteres Spin-Off. Den Trailer zur Fortsetzung seht ihr bei unseren Kollegen von Kino.de:

The Walking Dead: The Ones Who Live – Trailer OmdU

In diesen deutschen Städten könnt ihr am besten eine Zombie-Apokalypse überleben

Eine Analyse des Immobilienportals Rentola hat sich fünf Kriterien rausgesucht, an denen sie die Überlebenschancen von Menschen während einer Zombie-Apokalypse in bestimmten Städten und Landkreisen gemessen haben: Verletzlichkeit, Verstecke, Vorräte, Mobilität und Sicherheit. Der höchstmögliche zu erreichende Wert ist eine Zehn, der niedrigste eine Null. Anhand dieser Kriterien wurde eine Liste erstellt, welche die sichersten Landkreise in Deutschland bestimmen soll. Die folgenden Landkreise sind die zehn sichersten:

Platz 10: Kreisstadt Vechta

Platz 9: Landkreis Vogelsbergkreis

Platz 8: Landkreis Südliche Weinstraße

Platz 7: Landkreis Rhein-Lahn-Kreis

Platz 6: Landkreis Bernkastel-Wittlich

Platz 5: Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Platz 4: Landkreis Cochem-Zell

Platz 3: Landkreis Vulkaneifel

Platz 2: Landkreis Freyung-Grafenau

Der mit Abstand sicherste Ort ist jedoch der Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der Landkreis schafft in der Kategorie Verletzlichkeit 8,42 Punkte, in Verstecke 8,29, in Vorräte 9,45, in Mobilität leider nur 6,03 und in Sicherheit 9,22 Punkte. Die unsicherste Stadt ist übrigens Gelsenkirchen. Die Großstadt schafft es in Sachen Mobilität zwar auf eine 5,53, doch in allen anderen Kategorien geht es nie höher als eine 3,35. Bewohner der Stadt sollten sich einen Umzug vielleicht einmal überlegen, zumindest wenn es zu einem Zombie-Ausbruch kommt.

Solltet ihr doch mal gebissen werden, könnt ihr in unserem Quiz herausfinden, wie lange ihr überleben würdet:

