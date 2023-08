Bei Bill und Tom Kaulitz könnte es derzeit kaum besser laufen. Jetzt scheint auch Netflix an den „Tokio Hotel“-Zwillingen dran zu sein.

Gut 18 Jahre ist es her, dass Bill und Tom Kaulitz, zusammen mit ihrer Band „Tokio Hotel“ und dem Song „Durch den Monsun“ berühmt geworden sind. Über die Jahre haben sich die Zwillinge auch über die Musikwelt hinaus etabliert. Besonders medienwirksam ist dabei auch die Ehe von Tom Kaulitz mit der rund 17 Jahre älteren Heidi Klum, dem deutschen Exportschlager schlechthin. Große Erfolge feiern Bill und Tom auch auf der Streaming-Plattform Spotify, und zwar mit ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Daraus könnte nun sogar noch mehr werden, wie die Bild-Zeitung erfahren haben möchte.

Bill und Tom Kaulitz bald auf Netflix? Show mit den Zwillingen angeblich in Arbeit

Wie Bild in Berufung auf „Produktionskreise“ berichtet, sei eine Reality-TV-Show über Bill und Tom Kaulitz in Arbeit. Diese soll sich an ihrem Erfolgspodcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ orientieren und dem Leben der Zwillinge folgen. Die Vorbereitungen laufen bereits, heißt es in dem Bericht weiter. Eine Bestätigung über das TV-Format gab es bislang weder von Netflix noch von Bill oder Tom Kaulitz. Auch Heidi Klum äußerte sich bisher nicht dazu. Das deutsche Supermodel soll demnach auch Teil der Show sein und dürfte das heimliche Zugpferd sein und den Netflix-Zuschauern weltweit einen Grund zum Einschalten liefern.

Kaulitz-Zwillinge bald auch im deutschen TV

Wer nicht darauf warten möchte, dass sich die Gerüchte um eine Netflix-Reality-TV-Show von Bill und Tom Kaulitz bewahrheitet, hat andere Möglichkeiten, die „Tokio Hotel“-Zwillinge zu sehen. Im Herbst dieses Jahres teilen sich die Brüder einen Stuhl in der beliebten Sendung „The Voice of Germany“. Die Produktion hat bereits im Juni begonnen. Neben den beiden sitzen noch Ronan Keating, Shirin David und Giovanni Zarrella in der Jury der Castingshow von ProSieben und Sat.1.

