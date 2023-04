Montage sind langweilig und öde? Von wegen! Das Spiel in diesem Film sorgte am Ostermontag für reichlich Action und Abenteuer!

Welcher Gaming-Junkie oder Hobby-Spieler kennt es nicht: Mit einem Spiel taucht man schnell in die unterschiedlichsten Welten ein. Doch was wäre, wenn nicht ihr in das Spiel eintauchen würdet, sondern es stattdessen zu euch käme? Wie (gefährlich) sich so ein ursprünglich spaßiges Spiel in der Realität gestaltet, wird mit dem Film am Ostermontag klar. Kabel 1 zeigte einen Spiel-Film der Extraklasse: „Jumanji“. Ihr habt das Abenteuer verpasst? Kein Problem, sowohl Prime Video als auch WOW stellen euch den Film im Stream zur Verfügung.

Wovon handelt der Film „Jumanji“?

Die Kombination aus Magie und Abenteuer-Spielen bringt so einige Schattenseiten mit sich. Gemeinsam mit einer Horde wilder Tiere und einem halben Dschungel gelangt der als zwölfjährige verschollene Alan Parrish (als Erwachsener von Robin Williams verkörpert) wieder in die reale Welt. Mithilfe von zwei Kindern, Judy (Kirsten Dunst) und Peter Shepherd (Bradley Pierce), ist es an Parrish, das Spiel zu Ende zu bringen. Und egal, wie gefährlich und abgedreht es werden mag: ein Entkommen gibt es nicht. Wie es über 20 Jahre später mit Dwayne Johnson und Kevin Hart weiterging und in welcher Reihenfolge ihr die „Jumanji“-Filme am besten schaut, verrät euch der folgende Artikel.

„Jumanji“ – ein Star-besetztes Spiel ohne Grenzen

Herzensschauspieler Robin Williams, der unter anderem durch Filme wie „Flubber“, „Mrs. Doubtfire“ und „Good Will Hunting“ an der Seite von Matt Damon in Erinnerung blieb, übernimmt die Hauptrolle des erwachsenen Alan Parrish. Seine Figur besticht, wie so oft seine Verkörperungen, durch Witz und Liebenswürdigkeit. Neben ihm ist die ebenfalls bekannte Schauspielerin Kirsten Dunst zu sehen, die bereits mit Ihrer Darbietung an der Seite von Brad Pitt und Tom Cruise in „Interview mit einem Vampir“ Bekanntheit erlangte. „Jumanji“ gehört auf die Movie-Wishlist von jeder oder jedem, die oder der entweder Spiele liebt oder in den Genuss eines verfilmten Abenteuers gelangen will. Wie Julius Caesar eins sagte: „Die Würfel sind gefallen“ – und wir wünschen viel Glück!

