In euch stecken wahrhaftig leidenschaftliche Gamer? Die Figuren in diesem Film sind ebenfalls ganz und gar im Spiel abgetaucht.

Man spielt Level für Level ein bestimmtes Game, vergisst fast zu essen, bleibt bis zum Sonnenaufgang wach und lässt sich voll und ganz in eine andere Welt entführen. Wer kennt es? Jedoch hat man immer wieder die Möglichkeit, aus dem Spiel wieder zu entkommen und sein reales Leben weiterzuführen. VOX zeigt euch heute am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, um 22:20 Uhr mit „Jumanji: Willkommen im Dschungel“, wie sehr Spiele einen wirklich in ihren Bann ziehen können.

Die Stars aus „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ sind mit „Jumanji: Next Level“ ihre zweite Runde angetreten. Wie ihr im folgenden Video seht, hat sich unsere Kollegin von desired.de sie zum Interview geschnappt und reichlich Emotionen und Komik abstauben können.

Das erwartet euch in „Jumanji: Willkommen im Dschungel“

Die Protagonistinnen und Protagonisten finden ein Spiel aus dem Jahre 1995. Es handelt sich um ein Videospiel mit dem Titel „Jumanji“. Als sie das Videospiel spielen, werden sie als Spielfiguren in das Spiel eingezogen und müssen wortwörtlich das Abenteuer ihres Lebens meistern. Neben den Gefahren, die im Urwald schlummern, müssen die Protagonistinnen und Protagonisten des Films herausfinden, wie sie das Spiel abschließen und wieder verlassen können. Zeitgleich läuft ihnen die Zeit davon.

Vermutlich ist nur an den wenigsten Game- und Film-Fans der Filmhit „Jumanji“ mit Schauspiellegende Robin Williams vorbeigegangen. Mit Witz, Charme und Emotion verkörperte Williams den Jungen Alan Parrish, der das Brettspiel „Jumanji“ findet und in das Spiel gezogen wird. Als das Spiel aus Zufall wiedergefunden wird und der Finder würfelt, geht das Spiel weiter und Parrish gelingt es, in die reale Welt zurückzukehren – samt Dschungel und aller Exotik von „Jumanji“. Der Film „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ ist in gewisser Weise die Fortsetzung, hat mit dem Original jedoch nicht viel gemein. Ihr könntet das Original beim Schauen der Filme theoretisch weglassen.

„Jumanji: Willkommen im Dschungel“ – Einfach pure Unterhaltung

Spätestens seit „Central Intelligence“ ist klar, dass Dwayne The Rock Johnson und Comedian Kevin Hart ein ulkiges Duo abgeben. Die beiden Schauspieler sorgen mit ihrer Grundkomik und sympathischen Art für viele Lach-Momente in „Jumanji: Willkommen im Dschungel“. Immer wieder kommt es zu „Streitereien“ ihrer Filmfiguren, was wirklich einfach nur komisch ist. Jede und jeder, die oder der sich einen solchen Filmschmaus nicht entgehen lassen will, schaltet daher am Donnerstagabend, dem 8. Juni 2023, um 22:20 Uhr bei VOX ein oder alternativ im Streaming-Abo bei Netflix. Bei Netflix findet ihr im Übrigen auch das Original „Jumanji“ und den dritten Teil, „Jumanji 2: Next Level“, stellen euch unter anderem Prime Video und Joyn in ihren Abos zur Verfügung.

