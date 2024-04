Unter 25 Euro bei Amazon: Lässt iPhone-Nutzer nicht im Regen stehen

Das Problem ist bekannt. Draußen stürmt und regnet es und man findet daheim den Regenschirm auf Anhieb nicht. Wo ist der nur? Wer ein iPhone und diesen speziellen Regenschirm hat, dem wird das künftig nicht mehr passieren. Aktuell gibt es den „Airbrella“ sogar ganze 38 Prozent günstiger bei Amazon – aber nur für kurze Zeit.

Regenschirme werden gerne mal verlegt und immer dann, wenn es regnet, findet man diese nicht mehr. Dann beginnt die hektische Suche in den eigenen vier Wänden. Mit dem „Airbrella“ von Steinweber gehört dieses Schreckensszenario der Vergangenheit an – unser aktuelles Fundstück bei Amazon.

Nur 24,99 Euro bei Amazon: Der Regenschirm für iPhone-Nutzer

Im Griff des „Airbrella“ lässt sich nämlich ein Apple AirTag bequem verstecken. Der kleine Schlüsselfinder kann dann weltweit und natürlich auch daheim mit dem iPhone und Apples „Wo ist?“-Netzwerk gefunden werden. So ausgestattet geht der Regenschirm ganz sicher nicht mehr verloren. Regulär zahlt ihr für den innovativen Regenschirm knapp 40 Euro bei Amazon. Aktuell aber gibt es den „Airbrella“ bereits für 24,99 Euro und damit ganze 38 Prozent günstiger (bei Amazon ansehen).

Steinweber Airbrella in Blau – intelligenter Regenschirm mit Apple AirTag-Versteck Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.04.2024 08:33 Uhr

Steinweber Airbrella in Schwarz – intelligenter Regenschirm mit Apple AirTag-Versteck Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.04.2024 08:35 Uhr

Der Preis gilt allerdings nur für die beiden Farben Blau (bei Amazon ansehen) und Schwarz (bei Amazon ansehen). In Grün (bei Amazon ansehen) werden knapp 35 Euro fällig. Wichtig und nicht vergessen: Ein AirTag von Apple befindet sich nicht im Lieferumfang. Hat man keinen, so muss man sich noch einen besorgen. Gegenwärtig wieder recht günstig bei Amazon zu haben – 30 Euro für einen einzelnen AirTag, 99 Euro im günstigen Viererpack (bei Amazon ansehen).

Groß genug für mehr als nur eine Person. (Bildquelle: Amazon)

Abseits des praktischen AirTag-Verstecks erfüllt der „Airbrella“ aber auch als Regenschirm seinen Job. Der Schirm ist wasserdicht, sturmfest und aus robusten Fiberglas-Streben und Polyesterstoff gefertigt. Der Holzgriff schaut richtig edel aus. Mit einer Gesamtlänge von 98 Zentimeter sowie einem Schirmdurchmesser von 120 Zentimeter ist der „Airbrella“ auch groß genug für zwei Personen.

Das AirTag-Versteck im schmucken Holzgriff. (Bildquelle: Amazon)

Amazon-Kunden vergeben Bestnoten

Doch was taugt der Regenschirm in der Praxis, was sagen Kundinnen und Kunden, die den „Airbrella“ bereits gekauft haben. Bei Amazon heimst der Schirm ziemlich beeindruckende 4,9 von 5 maximalen Sternen ein. Es sind zwar bisher nur 15 Bewertungen eingegangen, doch die haben allesamt eine positive Tendenz. Ganze 86 Prozent der Kunden vergeben gleich 5 Sterne, die restlichen 14 Prozent nur einen Stern weniger. Eine schlechtere Bewertung gibt es bis dato noch nicht.

Ergo: Scheint tatsächlich was zu taugen und empfiehlt sich damit als Regenschirm für alle iPhone-Nutzer. Wie wissen allerdings nicht, wie lange der Sonderpreis gilt. Wie immer gilt im Zweifelsfalle besser nicht zu lange mit dem Kauf abzuwarten.