(© HBO via Sky)

„Der Super Mario Bros. Film“, „The Witcher“ oder „The Last of Us“: Auch bei Fans, die mit Gaming nichts am Hut haben, stoßen diese Serien und Filme auf Begeisterung. Dabei handelt es sich ausschließlich um Videospiel-Verfilmungen. Nur Profis schaffen deshalb 16 von 17 möglichen Punkten. Bist du ein echter Fan? Teste dein Wissen im Quiz.