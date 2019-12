Der Avira Free Antivirus Download vom deutschen Hersteller Avira steht seit Jahren für Qualität und Sicherheit auf eurem Computer. Dass der Name sich im Jahr 2011 von Avira AntiVir auf Avira Antivirus geändert hat, tut dabei keinerlei Abbruch.

Hinweis: Neben der kostenlosen Versionen ist Avira Antivirus zusätzlich in unterschiedlichen kostenpflichtigen Editionen erhältlich, die einen erweiterten Funktionsumfang aufweisen. Einen findet ihr unter dem Link.

Mit Avira Free Antivirus 2019 wurden in das Programm einige Neuerungen und Verbesserungen integriert. So wurde die Oberfläche überarbeitet und durch das Protection-Cloud-Feature werden neue Bedrohungen nun schneller erkannt.

Weiterhin gehört jetzt eine Firewall zum Programmumfang und Avira Free Antivirus 2019 erkannt Phishing-Attacken. Darüber hinaus versucht das Programm, durch Virusattacken beschädigte Dateien wiederherzustellen und ist insgesamt ressourcensparender als die Vorgängerversionen.

Avira Free Antivirus Download: Knapp vier Millionen Virenstämme

Das traditionelle Symbol des aufgespannten Regenschirms stellt die Abschirmung gegen alle Arten von Viren und Malware dar. So erkennt der Avira Free Antivirus Download mehr als 3.800.000 Virenstämme und wehrt Trojaner, Würmer und Backdoors ab. Seit 2004 wurde der Schutz gegen kostenverursachende Einwahlprogramme oder Dialer integriert.

Die für Privatpersonen kostenlos nutzbare Version des Avira Free Antivirus scannt den Mailverkehr und aktiviert sich bei Zugriffsversuchen, Speichern von Mails oder Anhängen mit schadhaften Inhalten. Dabei bezieht das Antivirenprogramm fortwährend Daten aus dem Netzwerk von Avira, das stets auf dem aktuellen Stand ist.

Avira Free Antivirus: Der sichere Schutz für euren PC

Während der Benutzung muss der User keinerlei Aktionen vornehmen, Avira Free Antivirus läuft selbständig im Hintergrund und erweitert durch die automatisierte Nutzung zudem inkrementelle Updates für die Erkennungsdatenbank, die Engine und die gesamte Software.

Der Avira Free Antivirus Download sorgt auf eurem Rechner für effektiven Schutz gegen Schädlinge aus dem Netz und entfernt sie schnell und zuverlässig. Der Viren-Scanner arbeitet in Echtzeit, man kann die Malware also auch manuell aufspüren lassen. Avira Free Antivirus kommt beim aktuellen Release mit einer überarbeiteten Oberfläche, was das Finden und Entfernen von Viren und Malware noch komfortabler gestaltet.

Avira Free Antivirus: Was ihr beachten solltet

Mitunter kann es bei älteren Computern vorkommen, dass die Rechnerleistung in Verbindung mit der Nutzung von Avira Free Antivirus in die Knie geht. Solltet ihr also nicht mit dem Internet verbunden sein, könnt ihr auf die Verwendung des Antivirenprogrammes zeitweise verzichten.

Fazit: Für Alle, die ihren Rechner sicher wissen und dabei nicht selbst Hand anlegen wollen, empfiehlt sich der leise und unauffällige Avira Free Antivirus allemal. Wer mehr Funktionen benötigt, der greift zum kostenpflichtigen Avira Antivirus Pro oder zu Avira Antivirus Internet Security Suite.