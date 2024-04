11 Fehler, die fast jeder beim PC-Zusammenbau schon gemacht hat

© Getty Images – Isuhi 3 / 12

Anzeige

So! Jetzt nur noch die Grafikkarte mit ein paar Schrauben am Gehäuse festmachen und schon steht euer neuer Rechner. Aber, Moment mal! Wo sind diese verflixten Schrauben nur schon wieder hin?! Könnt ihr euch noch an dieses kleine klingelnde Geräusch erinnern, das ihr vor rund einer Stunde gehört habt? Das ist genau diese Schraube, die sich von eurem magnetisierten Schraubendreher gelöst und anschließend ins Gehäuse gefallen ist. Viel Spaß beim Suchen!

Weitere Habitate für verlorene Schrauben: Unter eurem Schreibtisch, in einem hochflorigen Teppich oder an anderen Stellen, an die man gar nicht mehr mit der bloßen Hand herankommt.

Unser Tipp: Holt euch ne magnetisierte Tischmatte und schreibt euch in den einzelnen Kacheln auf, welche Schrauben wofür sind. Das mag anfangs zwar nach viel Aufwand klingen, erleichtert euch am Ende die Arbeit aber ungemein.