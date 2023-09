11 schlimme Skyrim-Probleme, an denen jeder Fan verzweifelt

© Bildquelle: Getty Images/ franz12/ Bethesda 1 / 12

Auch mehr als 10 Jahre nach Release ist The Elder Scrolls 5: Skyrim noch ein echter Rollenspiel-Hit. Das Bethesda-Game ist aber alles andere als perfekt. Wir zeugen euch 11 Probleme, bei denen jeder Fan sofort an die Decke gehen könnte.

Skyrim: 11 Probleme, die jeder Fan kennt

Ja, The Elder Scrolls 5: Skyrim ist ein tolles Spiel. Trotzdem kann nicht bestritten werden, dass Bethesdas Rollenspiel-Hit manchmal auch einfach nerven kann. In einigen Fällen ist das Spiel selbst daran schuld, in anderen sind es aber auch die Angewohnheiten des Drachenbluts. In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch 11 Probleme, die zur Skyrim-Erfahrung dazugehören.