11 Spiele, die euch bis heute auf der PS5 fehlen

© Crystal Dynamics 3 / 12

Anzeige

Micky Auer (stellvetretender Chefredakteur): „Ich weiß, es wird ein Wunschtraum bleiben, aber ich hätte so gerne ein Marvel Gaming Universe. Sprich: Alle Lizenzen werden bei einem großen Publisher zusammengezogen – vorzugsweise Sony – und es entsteht über Jahre hinweg ein hochwertiges Gaming-Universum.

Verschiedene Entwickler, kreative Ideen, mehrere Genres, die dann in einem großen Finale kulminieren, bevor der nächste Erzählstrang angegangen wird – so stelle ich mir das vor. Und das alles unter dem wachsamen Auge einer strengen Qualitätskontrolle, damit alle Produktionen auf dem Qualitätslevel der Spider-Man-Spiele sind und so etwas wie Marvel's Avengers einfach nie wieder passieren kann.“