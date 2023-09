13 Kultspiele, die echt nicht gut gealtert sind

11 / 14

Anzeige

Damals, als Michael Schumacher gerade zum Star wurde, war dieses Spiel eine Offenbarung für mich. Das, was ich im Fernsehen sah, fühlte sich so echt an auf meinem winzigen Monitor. Die legendären Autos wie Schumis Benetton, die Williams und natürlich die zeitlosen Ferraris. Dazu die famosen Rennstrecken, die motivierende Jagd nach Rennsiegen und Tausendstel-Sekunden. Unmöglich kann sich virtuelles Autofahren jemals besser anfühlen, war ich mir sicher.

Heute ist das für mich undenkbar. Zum einen weil die hyper-technisierte moderne Formel 1 für mich komplett ihren Reiz verloren hat. Zum anderen weil Rennspiele heute so viel mehr bieten. Statt in den aktuellen F1-Spielen im Kreis zu fahren, brettere ich lieber mit den spektakulärsten Supersportwagen durch offene Welten wie die in Forza Horizon. Die Freiheit dieser wunderschönen Sandkästen und die hervorragend digitalisierten Autos sind einfach famos. Unmöglich kann sich virtuelles Autofahren jemals besser anfühlen.

Claudio Müller