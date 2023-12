13 Must-haves, mit denen eure Silvester-Party ein voller Erfolg wird

2 / 14

Anzeige

Fangen wir mit dem Offensichtlichsten an: Eine Flasche Schaumwein gehört einfach zu jeder Silvesterparty dazu. Auch wenn's nicht jedem schmeckt, auf's Neue Jahr anstoßen geht trotzdem. Wem Champagner zu teuer und Sekt zu billig ist, der greift am besten zum Crémant. Dieser wird zwar nicht in der Champagne hergestellt, aber nach der gleichen Methode. Prost Neujahr!