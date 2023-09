15 Hollywood-Stars verraten ihre meist gehassten Drehszenen

16 / 16

Diese Szene ist wirklich ein Albtraum: Als Isla Fisher den Fluchtstunt in „Now You See Me“ durchführte, hat sie sich im gefüllten Wassertank verheddert. Sie war an angekettet und steckte fest. Es gab einen Panikknopf, den sie aber nicht erreichen konnte. Fisher schlug im Tank herum, aber die Leute draußen dachten, sie würde schauspielern. Im Film kann man tatsächlich sehen, was passiert! Dank eines Schnellverschlusses und eines Stuntmans in der Nähe, konnte sie sich nach zweieinhalb Minuten befreien. Das muss der Horror gewesen sein!