15 Orte in der Natur, die aussehen wie in einem Ghibli-Film

Na, verspürt ihr auch eine Art Heimweh nach dem neuesten Werk von Hayao Miyazaki „Der Junge und der Reiher“? Das können wir total verstehen, denn die Welt in Ghibli-Filmen ist einfach so magisch und wunderschön. Aber was ist, wenn wir euch sagen, dass es Orte gibt, die dir das Gefühl geben, in einem Ghibli-Film zu leben?

Studio Ghibli ist vor allem für seine animierten Mangas bekannt. Zu den erfolgreichsten Filmen des Studios gehören „Chihiros Reise ins Zauberland“ (2001), der sogar einen Oscar gewann, „Das wandelnde Schloss“ (2004) und „Prinzessin Mononoke“ (1997). Der Film „Der Junge und der Reiher“, der seit Januar 2024 in den deutschen Kinos läuft, soll angeblich der letzte Film des Regisseur- und Drehbuchautors Hayao Miyazaki sein. Obwohl wir natürlich alle das Gegenteil hoffen, müssen wir uns früher oder später von der mysteriösen Ghibli-Welt verabschieden. Aber vielleicht brauchen wir die Filme überhaupt nicht, um süße Tierwesen zu sehen oder von der schönen Natur zu träumen. Denn laut Ghibli selbst stammen einige Schauorte aus dem Gedächtnis von Miyazaki. Hier sind 15 krasse Naturbilder, die dir das Gefühl geben, in einem Ghibli-Film zu sein.