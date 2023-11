16 Produkte aus "Die Höhle der Löwen", die wirklich was taugen

© Bildquelle: Fugentorpedo 3 / 17

Anzeige

Der Fugentorpedo Silikonentferner ist ein 5-in-1 Set, mit dem man mühelos und schnell Silikon oder Acryl aus den Fugen entfernen kann. Man bekommt einen Edelstahlkopf, eine wechselbare Klinge, eine integrierte Metallspitze, ein integriertes Messer und einen Fugen-Glätter in verschiedenen Größen. Ihr könnt also mit nur einem Produkt, altes Silikon und Reste entfernen, neue und verstopfte Tuben öffnen und Fugen glätten. Er ist also ein kleiner Alleskönner!