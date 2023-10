© Bildquelle: Imago/ZUMA Wire 1 / 18

Eine Hollywood-Produktion kostet sehr viel Geld. Gerade deswegen tragen Casting-Direktoren eine enorme Verantwortung, denn die richtige Wahl der Darsteller ist wichtig für den Erfolg des Filmes.

Mark Wahlberg als Wissenschaftslehrer in „The Happening“, Johnny Depp als Tonto in „The Lone Ranger“ oder Catherine Hepburn als Chinesin in „Dragon Seed“ sind Beispiele dafür, dass nicht jeder Schauspieler jede Rolle verkörpern kann. Vor allem, wenn die ethnische Herkunft einer Figur in einem Film eine wichtige Rolle spielt, hat Hollywood bei der Besetzung der Darsteller in der Vergangenheit oft versagt. Ein guter Schauspieler kann einen mittelmäßigen Film retten, genauso kann eine ungünstige Casting-Wahl einen großartigen Film ruinieren. Aber manchmal kann eine falsch besetzte Rolle auch verdammt lustig sein. Hier seht ihr 17 Filmbesetzungen, die ein Fehlgriff waren.