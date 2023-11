17 Geschenkideen für wahre Fans von League of Legends

Mit über 10 Jahren auf dem Buckel zählt das Erfolgs-MOBA des amerikanischen Entwicklers Riot Games (auch verantwortlich für Valorant) bis heute zu einem der beliebtesten Spiele überhaupt. Über 10 Millionen Menschen schlagen sich in League of Legends (auch LoL genannt) täglich die Köpfe ein und es scheint für den Erfolg kein Ende in Sicht zu sein.

Der Niedlichkeitsfaktor der meisten Charaktere und Mobs in LoL hält sich in Grenzen, doch es gibt einen unangefochtenen Publikumsliebling: Die kleinen flauschigen Poros, die ihr auf der ARAM-Karte „Heulende Schlucht“ findet. Sie sind wirklich zum Dahinschmelzen süß; und was wäre besser als ein eigener Poro, der zu Hause das Bett warmhält?

Doch aufgepasst: Warum eine langweilige Maus, wenn es sie auch in LoL-Design gibt? Damit trifft Logitech genau die richtige Ader und bietet zusammen mit der passenden Tastatur eine tolle Ausstattung für jeden Beschwörer an. Sowohl die Maus als auch die Tastatur könnt ihr im Bundle oder separat erwerben. Ein passendes Headset hat Logitech selbstverständlich auch am Start ( bei Amazon ansehen ).

Die Infrastruktur um League of Legends herum ist wirklich komplex: So gibt es in der Spielwelt eine eigene, League-thematische K-Pop-Band „K/DA“, die sich großer Beliebtheit inklusive Live-Auftritte erfreut. Die Mädels der Band haben es also nicht nur auf dem Kampffeld, sondern auch musikalisch drauf.

Hier könnt ihr den Blumentopf in Poro-Design bestellen. Achtet dabei auf die Lieferzeiten: Der Shop befindet sich in Großbritannien, sodass die Lieferung etwas länger dauern dürfte.

© Nichts lässt den Kaffe am Morgen so gut schmecken wie eine gesunde Prise Selbstironie. (Bildquelle: Amazon)

Es gibt einige Champions bei League of Legends, die sich durch die Jahre hindurch als absolute Publikumslieblinge bewiesen haben. Eine davon ist Lux, die Lady des Lichts . Sie gehört zu einem der ersten Champions, die veröffentlicht wurden, und schlägt bereits seit 2010 die Spieler in ihren Bann.

Mit Displate eröffnete sich für jedermann die Möglichkeit, erstklassige und zeitlose Poster für zu Hause zu erwerben. Dank dem verarbeiteten Material werden sich diese Poster in Gegensatz zu Papierpostern kaum abnutzen. Bei Displate selbst könnt ihr sogar maßgeschneiderte Poster in Auftrag geben oder einen von hunderten offiziellen Designs für alle möglichen Spiele und Serien wählen.

© Der abgebildete Champion Kai'Sa ist in 2023 der beliebteste und am meisten gespielte Charakter im gesamten Spiel. (Bildquelle: Riot Games)

