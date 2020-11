20 Fotos von LAN-Parties, die uns ganz nostalgisch machen

Das Wichtigste zuerst: Die Verpflegung! Allerhand Chips, Energy-Drinks, Schokolade und Alibi-Vitamine durften bei einer LAN-Party nicht fehlen. Was hier nicht zu sehen ist, sind die Berge an Tielkühlpizzen. Schön waren die Zeiten, in denen wir noch nicht so auf unsere Linie geachtet haben.