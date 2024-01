20 unzertrennliche TV-Duos der Fernsehgeschichte

© Bildquelle: AMC 15 / 20

Diese Duo fasziniert mit seiner schieren Menge an Facetten. Wer noch einmal ganz von vorne beginnt und die ersten gemeinsamen Momente der beiden in „Breaking Bad“ mit wissenden Augen betrachtet, der wird die ganze Tragik und Reichweite in jeder Szene zu spüren bekommen. Zwei Partner in Crime, zwei Rivalen, zwei Freunde – Jesse und Walter waren von Anfang an dem Untergang geweiht.