21 Filmpaare, die sich nicht leiden konnten

© Bildquelle: Imago/Granata Images 10 / 22

Anzeige

Viele Männer wären gerne in „Manche mögen’s heiß“, an der Stelle von Tony Curtis gewesen. So empfand er die Szenen mit Marilyn: „Es war so, als müsste ich Hitler küssen“. Sie hatten definitiv kein harmonisches Verhältnis! Hier könnt ihr euch den Film günstig bei Amazon Prime Video ansehen.