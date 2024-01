21 Jobfails, die einen sprachlos machen

© Bildquelle: RyanJLane/getty images 1 / 22

Sicherheitsvorkehrungen? Ein Fremdwort. Präzision und Sorgfalt? Überschätzt. Hier waren Profis am Werk und deren Motto lautet: Passt so.

In dieser amüsanten Galerie des beruflichen Scheiterns werfen wir einen Blick auf die Meister ihres Fachs – jene, die neue Maßstäbe für „kreative Lösungen“ und „ungewöhnliche Baukunst“ schaffen. Also schnallt euch an und lasst uns gemeinsam über die epischen Fails dieser vermeintlichen Profis schmunzeln – denn wer braucht schon Perfektion, wenn man auch mit einem Hauch von Chaos leben kann?