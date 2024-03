22 Songs über Cannabis & Hymnen der Legalisierung von Marihuana

„If you don't like my fire Then don't come around 'Cause I'm gonna burn one down Yes I'm gonna burn one down“

Mehr muss man dazu nicht sagen, oder?

Das habt ihr sicher nicht gewusst! Laut beatlesbible habe Paul McCartney zugegeben, dass dieser Song von Marihuana handelt:

„So ‘Got To Get You Into My Life’ is really a song about that, it’s not to a person, it’s actually about pot. It’s saying, I’m going to do this. This is not a bad idea. So it’s actually an ode to pot, like someone else might write an ode to chocolate or a good claret.“ (Quelle beatlesbible)