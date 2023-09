23 Technik-Fantasien, die Retro und Futurismus vereinen

8 / 24

Anzeige

So fernab der Realität ist dieses Bild gar nicht – das Auto fährt selbständig und die Familie spielt unterwegs und kann entspannen. Während Waymo (Google), Ford, Hyundai und Co. weiterhin an fehlerfreien autonomen Fahrzeugen tüfteln, soll ab 2022 bereits autonomes Fahren auf bestimmten Strecken in Deutschland möglich sein. Die digitale Euphorie hält sich hierbei größtenteils noch in Grenzen, zu groß ist die Sorge vor technischen Unfällen und Hackerangriffen.