34 Memes, die du nur verstehst, wenn du so richtig Deutsch bist

© Bildquelle: Getty Images / francescoch / 9gag 1 / 35

Anzeige

Böse Zungen behaupten, Deutsche hätten keinen Humor. Dem möchten wir hiermit widersprechen, denn unser Humor ist so flach, dass er für Außenstehende einfach nicht wahrzunehmen ist, wie folgende Beispiele unglaublicher Meme- und Tweet-Kultur beweisen.

Deutschland, du bist so flach. So flach wie unsere Landschaft (zumindest in meiner Heimat: Norddeutschland), ist auch unser Humor. Viel Spaß mit diesen Perlen, die du nur verstehst, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist.