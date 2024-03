7 Gaming-Meisterwerke, die von Fans vor dem Untergang gerettet wurden

7 / 9

26 Jahre altes Spiel lebt noch

Ultima Online ist heute kaum noch bekannt, gehört aber – wie die gesamte Ultima-Reihe – zu den Rollenspiel-Ikonen der Vergangenheit. Tatsächlich war gerade der Online-Part derart beliebt, dass er auch heute noch auf privaten Servern gespielt hat. Was macht Ultima Online so besonders? Abgesehen von der Grafik gibt es kein Spiel, das nach Ultima Online an dessen Komplexität herankam. Außer vielleicht EVE Online.

In Ultima Online sind alle Spieler eines Servers auf einer gigantischen Welt: Hier könnt ihr aber nicht nur Abenteuer erleben, sondern etliche Berufe ausüben, eure eigenen Häuser bauen und und und. Die Spielmöglichkeiten erlauben es jedem Server eine eigene Gemeinschaft zu gründen, in der ihr – solltet ihr das wollen – auch einfach zum besten Schmied der Welt werden könnt. Eure geschmiedeten Waffen tragen dann euren Namen und ihr verkauft sie an andere Spieler.