Chaos oder Plan: USK-Entscheidungen, die unverständlich sind

Was ist hier geschehen? Eine Alterskennzeichnung wurde im Jahr 2008 verweigert, anschließend wurde das Spiel indiziert. Der nächste Teil der Reihe, Fallout New Vegas von 2010, erhielt dann später ein 18er-Rating. Ebenfalls 2010 wurde die The Game of the Year Edition von Fallout 3 in Deutschland veröffentlicht.

Diese Edition enthielt alle DLCs des Spiels, sowie einige geringfügige Änderungen am Spiel selbst und wurde nicht indiziert. Warum eine nahezu inhaltsgleiche Version eines indizierten Spieles einfach so durchgewunken wird, bleibt wohl ein Rätsel.