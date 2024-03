CoD, Cyberpunk 2077 & mehr: Herausragende Filme, die wie eure Lieblingsspiele sind

© Bildquelle: Netflix 1 / 10

Falls ihr euch noch weiter in eure Lieblingsspiele vertiefen wollt, haben wir einen Tipp: Schaut euch Filme an, die genau im selben Genre angesiedelt sind und euch an die Games erinnern! Wir helfen euch bei der Auswahl.

Vom coolen Spiel zum coolen Film

Das Spiel ist durch, der Hunger aber noch lange nicht? Wie gut, dass Gamer auch immer die Möglichkeit haben, zwischen den Medien zu switchen. So könnt ihr noch länger in einem coolen Setting oder in einer coolen Welt bleiben. Das ist auch die perfekte Methode, um die Wartezeit auf das nächste Spiel zu überbrücken.

Wir haben euch zu 9 Spielen dutzende Filmalternativen herausgesucht. Viel Spaß beim Stöbern!