Drogen, Schellen, Brüste: Die 9 größten Skandale der Oscar-Geschichte

Die Sängerin und Schauspielerin Idina Menzel ist für ihre Broadway-Auftritte und als Stimme von Elsa in Frozen bekannt. Bei John Travolta hatte sich ihr Name 2014 allerdings noch nicht ins Gedächtnis gebrannt. Denn als er sie für eine Performance von Disney-Ohrwurm Let It Go auf die Bühne rief, kündigte er sie peinlicherweise, aber äußerst selbstbewusst als Adele Dazeem an.

(Quelle: Headline News, YouTube)