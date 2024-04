Ich hab noch nie: 13 Dinge, die euch in Games vollkommen egal sind

© In RPGs wie Skyrim gibt es jede Menge Stoff zum Lesen. (Bil (Bildquelle: Bethesda) 4 / 14

Filmsequenzen, Dialoge, Bücher, Item-Beschreibungen - auf viele unterschiedliche Arten können Videospiele ihre Geschichte erzählen. Darauf hat aber nicht unbedingt jeder von euch Lust.

Leserin Shirin:

„Ich liebe Fallout 4 und was ich nie tue, ist mir die Dialoge anzuhören (zu 90 Prozent), und dann liebe ich es, genervt zu antworten. Das klingt einfach zu witzig.“

Leser David

„Charaktere selten bis gar nicht aussprechen lassen, weil man die Untertitel bereits aktiv hat und so schneller mitliest. Eigentlich echt schade, aber man möchte nicht wegen eines Dialogs eine halbe Stunde verlieren.“

Leser Corny

„Ich lese grundsätzlich diese fürchterlich endlos langen Texte in Spielen nicht. Erstens nervt es mich in Spielen zu lesen, mag da lieber so Audios, wie in Rise of the Tomb Raider. Zweitens sind die immer so unglaublich lang, das raubt nur unnötig Zeit, und drittens kann ich sie im Notfall eh nachlesen.“

Redakteur Marco:

„Ich lese nie Notizen. Wenn mir ein Spiel eine Geschichte erzählen will, dann bitte nicht in Notizen, die ich zufällig überall in der Spielwelt finde. Am schlimmsten sind natürlich Notizen, die nicht einmal Hintergrundinformationen liefern, sondern nur für die 100 Prozent oder die Platin-Trophäe dienen.“