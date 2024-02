Mr. & Mrs. Smith: 17 Fakten, die du über die neue Serie wissen musst

© Bildquelle: Imago / Landmark Media 1 / 18

Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die neue Amazon-Prime-Serie, die sich rund um die Story um „Mr. & Mrs. Smith“ dreht, wissen müsst.

Der Film „Mr. & Mrs. Smith“ hat 2005 mit Angelina Jolie und Brad Pitt Popkultur-Geschichte geschrieben. John und Jane sind in der Handlung verheiratet und beide Auftragskiller, was sie aber nicht wissen, bis sie die gleiche Mission haben. Angelina und Brad lernten sich am Set von ihrem ersten gemeinsamen Film kennen und galten als Hollywood-Traumpaar. Naja, zumindest bis Angelina 2016 die Scheidung einreichte. Aber hat das neue Remake auf Amazon Prime überhaupt etwas mit dem Blockbuster von 2005 am Hut?

Eins können wir schon einmal verraten: Amazon Prime hat die alte Geschichte nicht einfach recycelt. Anders als bei Angelina und Brad stehen nicht Action oder die coolen Outfits der beiden im Vordergrund. Im Remake stehen die zeitintensiven Gespräche im Mittelpunkt und eiskalte Profis sind John und Jane überhaupt nicht – nicht einmal verheiratet. Mehr über die neuen Smiths erfahrt ihr hier ...