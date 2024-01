Niemals Vollpreis zahlen: 13 Steam-Dauerbrenner, die fast immer reduziert sind

1 / 14

Bei Steam ist immer was reduziert – einige Spiele sind sogar so oft im Sale, dass man fast das Gefühl hat, dass der Vollpreis nur noch Fassade ist. Damit ihr für diese Spiele niemals zu tief in die Tasche greift, zeigen wir euch 13 dieser Steam-Dauerbrenner, die beinahe ständig rabattiert sind.

Geld sparen auf Steam ist so einfach

Direkt zuschlagen oder doch lieber auf den nächsten Rabatt warten? Wer öfters auf Steam unterwegs ist, weiß: Der nächste Sale steht quasi immer vor der Tür – ein bisschen Geduld lohnt sich also in den meisten Fällen. Und wer noch mehr Geld sparen will, kann zudem zwei besonders interessante Steam-Funktionen nutzen, die wir euch hier oben im Video vorstellen.

Doch welche Steam-Spiele sind eigentlich fast immer im Angebot, sodass es sich für euch schlichtweg nicht lohnt, jemals den Vollpreis für sie zu zahlen? Wir verraten es euch – und den Anfang macht ein acht Jahre alter RPG-Klassiker: