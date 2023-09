PS1 bis PS5: Diese Konsolen-Generation hatte eindeutig den besten Start

4 / 7

Anzeige

Im März 2007 folgte die vierte Spielekonsole aus dem Hause Sony mit der PlayStation 3. In Europa erschien die Heimkonsole mit einem großen Versatz zum Release in den U.S.A. sowie Japan und hatte dadurch ein beachtliches Line-Up von 24 Release-Spielen:

Blazing Angels: Squadrons of WWII

Call of Duty 3

Der Pate

Def Jam: Icon

Enchanted Arms

Fight Night Round 3

Formula One Championship Edition

Full Auto 2: Battlelines

Genji: Days of the Blade

Marvel: Ultimate Alliance

Mobile Suit Gundam: Target In Sight

MotorStorm

NBA Street: Homecourt

Need For Speed: Carbon

NHL 2K7

Resistance: Fall of Man

Ridge Racer 7

Sonic The Hedgehog

Tiger Woods PGA Tour 07

Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent

Tony Hawk's Project 8

Virtua Fighter 5

Virtua Tennis 3

World Snooker Championship 2007

Der europäische Release der PS3 war prall gefüllt mit tollen Games und bringt es somit zumindest quantitativ auf ein beachtliches Line-Up. Auffällig sind die vielen Sportspiele dieser Generation. Auch hier tummeln sich Spiele, die leider schnell wieder in der Versenkung verschwunden sind, aber auch starke Franchises wie Call of Duty oder Need for Speed, welche sicherlich als sehr gute Release-Spiele gelten.