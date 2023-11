Skyrim: Diese 6 einzigartigen Waffen könnt ihr in Himmelsrand finden

© In The Elder Scrolls 5: Skyrim sind Waffen ein wichtiges Gut. (Bildquelle: Bethesda) 1 / 7

In The Elder Scrolls 5: Skyrim wird ständig gekämpft. Natürlich liegen in Himmelsrand darum überall Waffen herum. Einige davon sind einzigartig und auch besonders mächtig. Wir zeigen euch, wo ihr diese Schätze finden könnt.

Einzigartige Waffen

In Himmelsrand gibt es eine Unmenge an Waffen. Einige sind besonders stark, andere sind besonders einzigartig. Die folgenden Waffen könnt ihr alle schon in der frühen Phase des Spiels bekommen. Wenn ihr wisst, wo sie sind. Das erklären wir euch hier. Die meisten kennen diese einzigartigen Waffen nicht - ja, irgendjemand hat sie bestimmt schon mal gefunden - aber kennt ihr wirklich alle Vorteile dieser Waffen? Lest und schaut selbst.