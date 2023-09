Strategie-Meisterwerke: 11 Spiele, die ihr als Fan gespielt haben müsst

© Age of Empires 2 gehört definitv zu den beliebtesten und bekanntesten Strategie-Vertretern. (Bildquelle: Xbox Game Studios) 12 / 12

Viele Fans sehen in Age of Empires 2 zumindest vom Gameplay und dem Umfang her das vielleicht beste RTS-Spiel aller Zeiten! Im Jahre 1997 erfreute Ensemble Studios mit dem noch in der Antike angesiedelten ersten Teil der Reihe eine Vielzahl an eingefleischten RTS-Fans.

Der Ansatz, mittels eines Computerspiels den Menschen Geschichte näherzubringen, wurde sowohl von der Kritik als auch von den Spielern gelobt. Hatte das erste Spiel zwar noch etliche Schwächen, so konnte sein Nachfolger diese fast komplett ausmerzen. Das Mittelalter wurde durch die spannenden Kampagnen lebendig und greifbar. Das Gameplay wiederum wusste durch eine bis dato ungeahnt gute Balance zwischen Militär und Wirtschaft zu überzeugen.

Im November 2019 kam angesichts des zwanzigjährigen Jubiläums von Age of Empires 2 ein HD Remake des Spiels auf den Markt. Die Macher der „Definitve Edition“ haben in Rücksprache mit der ausgesprochen großen Zocker- und Fan-Gemeinde die Schwächen des Ursprungspiels in Angriff genommen und konnten diese fast vollständig beseitigen. Dazu kam das Spiel mit einer neuen Engine und einer zeitgemäßen Grafik daher.

Die Lobeshymnen könnten zwar noch ewig weitergehen (Stichwort: Mods), allerdings haben wir dafür weder die nötige Zeit noch den nötigen Platz. Überzeugt euch also am besten selbst von der Qualität des Spiels. Für Age of Empires 2: Definitive Edition zahlt ihr im Steam-Shop 19,99 Euro. Viel Spaß beim angewandten Geschichtsunterricht!