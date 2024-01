Traumpaar oder toxisch? 13 Liebesgeschichten aus Disney-Filmen im Ranking

14 / 14

Platz 1 bekommt das Traumpaar Carl und Ellie aus „Oben“. Die beiden sind das süßeste Couple überhaupt, denn wenn wir mal ehrlich sind, wünschen wir uns doch alle später mal, so wie die beiden gemeinsam alt zu werden. Direkt am Anfang des Films könnte man losheulen. Carl hat Ellie versprochen, ein Haus neben den Paradise Falls in Südamerika zu bauen. Als er die Tickets kauft, stirbt seine Geliebte, denn beide sind schon sehr alt. Am Ende versucht er alles, um ihr diesen Wunsch trotzdem zu erfüllen. Schaut euch den Film bei Amazon Prime Video an. Wer ist euer Disney-Traumpaar?