12 Jahre nach Two and a Half Man: Charlie Sheen arbeitet an neuer Serie

Nachdem Charlie Sheen 2011 aus der Serie „Two and a Half Man“ geschmissen wurde, haben er und Produzent Chuck Lorre kein Wort mehr miteinander gewechselt. Jetzt, zwölf Jahre später finden sie doch wieder zusammen und arbeiten an einer neuen Comedy-Show.

„Wir brauchen jemanden, der sich selbst gut spielen kann“

Für die Comedy-Serie „Bookie“, welche am 30. November 2023 auf Max starten soll, haben sich die Produzenten Chuck Lorre (Two and a Half Men, Young Sheldon, The Big Bang Theory) und Nick Bakay (Simsalabim Sabrina, Der Kaufhaus-Cop, Der Zoowärter) zusammengetan und überlegt, wer am besten in die Rolle des Hauptdarstellers passen würde.

Sie wollten jemanden haben, der eine Version von sich selbst als eingefleischten Glücksspieler verkörpern könnte. Sofort fällt Chuck Lorre ein alter Bekannter ein: Charlie Sheen. Gegenüber Variety erzählt er, dass Sheen gern Sportwetten abschließt und Lorre die ganze Zeit davon erzählt habe, als sie sich noch verstanden haben.

Obwohl diese Idee verlockend klingt, hat Lorre sich schlussendlich dazu entschieden, den US-amerikanischen Standup-Comedian Sebastian Maniscalco für die Hauptrolle zu besetzen. Nichtsdestotrotz ließ ihn die Idee eines Comebacks von Charlie Sheen offenbar nicht los.

Aus anfänglichen Zweifeln wird eine richtige Entscheidung

Co-Produzent Bakay ist anfänglich von der Idee, Charlie Sheen doch irgendwie in die Show einzubauen, nicht sonderlich begeistert. Er hat die Sorge, dass die beiden nach ihrem unschönen Auseinandergang wieder anfangen könnten, sich pausenlos zu streiten.

Und tatsächlich gefällt Sheen das Skript der Pilotfolge nicht, da sich sein Charakter zu Beginn in einer Reha befindet. Er fragt Lorre daraufhin, ob man den drogensüchtigen Charlie nicht behalten könne. Der Produzent erklärt sich bereit auf Sheens Vorschlag einzugehen und den Charakter wieder dem Charlie anzupassen, der aus „Two and a Half Man“ bekannt ist. Sheens Charakter taucht mehrfach in der Serie auf und soll der Hauptfigur oft mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Idee zur Serie stammt aus Bakays eigener Vergangenheit mit Glücksspielen und Sportwetten. Lorre fand, daraus könne man eine hervorragende Sitcom machen. Aus Bakays Sicht ist die Implementierung Charlie Sheens zudem ein Faktor, der das Interesse an der Serie um einiges ankurbeln könnte. Ob und wo die erste Staffel bestehend aus acht Episoden in Deutschland ausgestrahlt wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.