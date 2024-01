17 Jahre später: Einer der besten Horrorfilme bekommt endlich eine Fortsetzung

17 lange Jahre hat es gedauert, doch nun können sich Fans endlich auf eine Fortsetzung freuen: Der gefeierte Zombie-Thriller 28 Days Later, der das Genre zu Beginn der 2000er wiederbelebt hat, soll möglicherweise sogar gleich mehrere Sequels erhalten.

28 Years Later – Wie doch die Zeit vergeht

Begonnen hat alles mit Danny Boyles 28 Days Later im Jahre 2002. Ein Zombie-Thriller vom Allerfeinsten. Auf diesen folgte 2007 das erste Sequel 28 Weeks Later, welches jedoch unter anderer Regie produziert wurde. Nun haben sich Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland erneut zusammengeschlossen, um die Fortsetzung 28 Years Later zu produzieren. (hollywoodreporter.com)

Es stand laut den beiden schon lange zur Debatte, einen neuen Teil herauszubringen und sie sprachen auch bereits häufig darüber. Garland war sofort bereit, den neuen Teil zu schreiben und es scheint wohl so, als wollten sie es nicht nur bei diesem einen Sequel belassen, sondern gleich ganze drei Stück planen. Das Budget für jeden einzelnen beläuft sich auf etwa 75 Millionen US-Dollar.

Die Frage, die sich hier stellt ist allerdings, wie die Titel des Weiteren lauten sollen, da es mit den Zeiteinheiten doch allmählich knapp wird. Potentiell vorstellen könnte man sich noch:

28 Years Later

28 Decades Later

28 Centuries Later

Danach wird es allerdings sehr schwierig, wenn man das Muster nicht verlassen möchte. Falls ihr weder 28 Days Later noch 28 Weeks Later gesehen habt, findet ihr hier die entsprechenden Trailer, sowie die Seiten, auf denen ihr sie schauen könnt:

28 Days Later (2002): Offizieller Trailer

Die Wiederbelebung des Zombie-Horrors

In 28 Days Later spielt der Oppenheimer-Darsteller Cillian Murphy die Hauptrolle. Er selbst sagt, dass er gern wieder den Protagonisten in der neuen Fortsetzung spielen würde. (Quelle: Independent) Ob das tatsächlich der Fall sein wird, ist nicht bekannt.

Laut dem Magazin The Hollywood Reporter ist klar, dass mit 28 Days Later und 28 Weeks Later das Zombie-Horror-Genre seine große Wiedergeburt gefeiert hat. Dort werden die Zombies nicht als verrottende, lahme Hirnfresser dargestellt, sondern als wilde Mächte der Natur. Ob 28 Years Later dem Ruhm der Anfänge gerecht wird, wird die Zeit zeigen. Ein konkretes Release-Datum gibt es bislang noch nicht, doch es wird sicher nicht lang auf sich warten lassen.

