Erinnert ihr euch noch an Gex? Die Videospielreihe stammt aus den 90er Jahren und ist durch das Internet zum Kult geworden. Nun wird Trilogie neu aufgelegt. Wir zeigen euch den ersten Teaser und fassen euch die Fan-Reaktionen zusammen.

Gex bekommt eine Remake-Collection

Wenn ihr an großartige Jump 'n‘ Runs denkt, dann fallen euch vermutlich solche Spiele wie Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Ratchet & Clank oder auch die Sly-Cooper-Spiele ein. An Gex erinnern sich dagegen eher wenige Spieler.

Die Reihe wurde erstmals 1995 veröffentlicht und handelt von Gex, einem Gecko und Fernseh-Fan. Innerhalb von vier Jahren entstanden drei Teile, die von der Fachpresse eher durchwachsen aufgenommen wurden.

Mit dem Beginn der 2000er Jahre wurde es dann ziemlich still um die bunten Spiele. Zumindest bis heute, denn Publisher Limited Run Games hat eine Remake-Collection der Trilogie angekündigt. Den ersten Teaser dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Gex Trilogy - Official LRG3 Reveal Trailer

Die Neuauflage wird für die Nintendo Switch, die PlayStation 4, die PlayStation 5, den PC und die Xbox Series X|S erscheinen. Einen handfesten Release-Termin gibt es dagegen noch nicht.

Vom Underdog zum beliebten Internet-Meme

In den letzten Jahren ist Gex vor allem zu einem Internet-Meme geworden. Ein Markenzeichen der Reihe sind nämlich die vielen popkulturellen Anspielungen auf die Film- und TV-Landschaft der USA. Die Voicelines von Gex sind dabei oft so absurd, dass sie auf Reddit und Twitter gerne in einem ähnlichen Stil zitiert werden.

Der englischsprachige YouTuber Videogamedunkey hat der Reihe ein eigenes Video gewidmet und viel zur neuen Popularität der Marke beigetragen. Besonders die bereits erwähnten Sprüche von Gex kommen in dem Video gut zur Geltung:

Dementsprechend sind die Fan-Reaktionen auf die Remake-Collection auch ziemlich amüsant. Die Fans posten ihre liebsten Zitate, Bilder und GIFs aus der Reihe und erklären das Jahr 2023 offiziell zum Gex Year.