Starfields 45-minütiger Showcase ließ die Fans beeindruckt zurück, doch in dem langen Video verstecken sich noch mehr faszinierende Details.

Starfields ausführlicher Showcase vom Wochenende bietet viel Material, um lange Diskussionen zu führen. Während die ersten Detailanalysen nun auch auf YouTube online gehen, fassen wir für euch 6 Aspekte des Gameplay-Videos zusammen, die ihr sehr wahrscheinlich übersehen habt. Außer, ihr wusstet schon, dass ihr Aliens kochen könnt. Was ihr könnt.

Eröffnet einen eigenen Shop

Zwar wurde nicht darüber gesprochen, doch im Deep-Dive-Video ist die erlernbare Fähigkeit „Commerce“ mehrmals sichtbar. Die Beschreibung des Skills kann ebenfalls gelesen werden:

„In der freien Wirtschaft der Settled Systems kann nahezu jeder mit den richtigen Skills einen eigenen Laden eröffnen und betreiben.“

Es ist demnach anzunehmen, dass ihr mit dieser Fähigkeit die Möglichkeit haben werdet, einen eigenen Shop zu betreiben. Anbieten würde sich dafür eine Mechanik, mit der ihr einen eurer Outposts zu einem Laden umstrukturieren könnt. In euren selbstgebauten Outposts werdet ihr ja ohnehin Ressourcen an- und abbauen können, die ihr dann womöglich in großen Mengen verkaufen wollt.

Sandbox-Vibes: Gefrorenes Wasser und etliche Kampftechniken

Im Video schießt der Spieler hier auf einen Tank, aus dem Flüssigkeit austritt, die sofort gefriert und einen Gegner dabei verletzt. (Bildquelle: Bethesda)

Mehrere kleine und große Details im Video weisen deutlich daraufhin, dass Starfield jene Sandbox wird, welche Fans sich erhoffen: Ähnlich zu den Fallout- und The-Elder-Scrolls-Spielen sollt ihr etwa unterschiedlichsten Spielstilen frönen können, angefangen beim Meuchelmord über die Diebesfähigkeit bis hin zu Faust- und Nahkampf-Skills.

Aber auch die Physik der unterschiedlichen Planeten und Umgebungen soll eine Rolle spielen: Ihr werdet in Schwerelosigkeit kämpfen, bei der ihr den Rückstoß eurer Waffen direkt fühlt. In einem Clip ist es sogar sichtbar, wie eine Flüssigkeit rasend schnell gefriert und so im Kampf eingesetzt werden kann. Ob es sich dabei um eine extrem kalte Umgebung handelt oder um einen Tank mit flüssigem Stickstoff, ist nicht ganz klar.

Todd Howard betont im Gameplay-Showcase außerdem noch einmal die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der Planeten: Es bleibt die Frage, wie genau ihr diese Umgebungen zu spüren bekommen werdet.

Seid Han Solo

Falls ihr euch schon immer ein Spiel gewünscht habt, bei dem ihr Han Solo sein könnt, dann herzlichen Glückwunsch: Starfield scheint nämlich ein ausgeklügeltes Schmugglersystem zu beinhalten. Zum einen könnt ihr einer Piraten- und Schmugglerfraktion beitreten, zum anderen werdet ihr Schiffe entern, ausrauben und stehlen dürfen.

Nehmt ihr Schmuggel-Quests an – die es geben wird – müsst ihr euch mit den Scannern von misstrauischen Planeten auseinandersetzen. Im Gameplay-Deep-Dive wurde etwa das eigene Schiff auf verbotene Ware gescannt, als es auf einem bewohnten Planeten landen wollte. Wie ihr den Scannern als Schmuggler aus dem Weg gehen könnt, wurde nicht gezeigt.

Im Gameplay-Deep-Dive wurde auch gezeigt, wie das eigene Schiff von einem Planeten nach Schmuggelware gescannt wird. (Bildquelle: Bethesda)

Gibt es Haustiere?

Ihr werdet euch in Starfield nicht nur mit Alien-Tieren anfreunden können, sondern dürft sie mit der entsprechenden Fähigkeit auch kontrollieren. Was genau das bedeutet, wurde allerdings nicht gezeigt. Höchstwahrscheinlich wird das Tier dann aber zu einem (vorübergehenden?) Companion, der euch hinterherläuft und mit euch kämpft. Die große Frage ist aber: Könnt ihr die niedlichen und monströsen Wesen dann auch mit auf euer Schiff nehmen?

Kochen & Aliens essen

Es mag keine große Überraschung sein, aber Kochen ist so gut wie bestätigt in Starfield. Immerhin gibt es nicht nur das Merkmal „Gastronomy“, sondern sogar eine wählbare Vergangenheit als ausgebildeter Koch. Dabei sei noch anzumerken, dass ihr durchaus Alienfleisch als Zutaten verwenden dürft.

In Starfield gibt es so einige Backgrounds, die ihr für euren Charakter auswählen könnt – und die euch bestimmte Fähigkeiten sowie inGame-Events bescheren. (Bildquelle: Bethesda)

Morrowinds Fliegen ist zurück (nur etwas anders)

Ja, ihr werdet fliegen können – wenn auch nicht mit einem Zaubertrank, wie in Morrowind. Die Fähigkeit „Boost Pack Training“ in Starfield wird es euch erlauben, eure Sprungfähigkeit mit dem eigenen Jetpack auszubauen. Länger und höher zu springen lernt ihr mit dem Skill über verschiedene Herausforderungen, die ihr absolvieren müsst.

Noch dazu wird jeder Planet eine bestimmte Schwerkraft auf euren Körper ausüben. Falls ihr also auf dem Mars unterwegs seid, könnt ihr tatsächlich fast fliegen – denn dort herrschen nur 38 Prozent von jener Schwerkraft, die ihr auf der Erde spürt. Was übrigens mit der Erde in Starfield ist, wurde noch nicht verraten.

Starfield wird voraussichtlich am 6. September für die Xbox Series X|S und auf dem PC erscheinen.

