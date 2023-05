Laut einem Insider auf Twitter könnte die beliebte Open-World-Reihe Dead Rising in naher Zukunft zurückkehren. Wir erklären euch, was es mit dem Gerücht auf sich hat und was ihr über die Zombie-Spiele wissen müsst.

Dead Rising 4 Facts

Kehrt Dead Rising von den Toten zurück?

Die Dead-Rising-Spiele gehören wohl zu den ungewöhnlichsten Zombie-Spielen, die es auf dem Videospielmarkt gibt. 2016 erschien mit Dead Rising 4 der vorerst letzte Teil in Deutschland. Da dieser Ableger bei Kritikern und Spielern aber recht durchwachsen ankam (siehe Metacritic), wurde die Reihe im Anschluss von Publisher Capcom auf Eis gelegt.

Der offizielle Trailer zu Dead Rising 4:

Dead Rising 4 - Frank's Komplettpaket - 5.Dezember PS4-Release

Mittlerweile sind sieben Jahre vergangen und die Fans hoffen nach wie vor auf eine Rückkehr von Zombie-Journalist Frank West. Laut dem Insider und Editor von Windows Central Jez Cordon, könnte das erhoffte Comeback demnächst bevorstehen.

Im Rahmen der Gerüchte um ein mögliches Remake von Metal Gear Solid 3 verriet Cordon nämlich auf Twitter, dass auch Dead-Rising-Fans diesen Sommer auf ihre Kosten kommen könnten. Laut ihm bereitet Capcom aktuell ein Reboot der ehemaligen Xbox-Marke vor.

Mehr Informationen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Aussagen von Cordon bewahrheiten. Bis dahin gilt wie immer: Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen.

Dead Rising 4 Capcom Game Studio Vancouver, Inc.

Dead Rising ist ein blutiger Sandkasten

Die Dead-Rising-Reihe zeichnet sich vor allem durch ihr Sandkasten-Prinzip aus. In einer von Zombies bevölkerten Open World könnt ihr euch gehörig austoben.

Dafür stehen euch nicht nur diverse Waffen und Fahrzeuge zur Verfügung, sondern auch die Möglichkeit, so gut wie alle Gegenstände miteinander zu kombinieren. So entstehen völlig abgefahrene Waffen, die die Zombie-Horden brutal auseinandernehmen.

Der hohe Gewaltgrad der Reihe war dem Jugendschutz allerdings von Anfang an ein Dorn im Auge, weshalb die ersten drei Teile hierzulande auf dem Index stehen. Erst Dead Rising 4 kam uncut auf den deutschen Markt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.