In den vergangenen Monaten hat man nicht mehr so viel von Among Us gehört. Eine neue Karte könnte das aber ändern und auf diese müsst ihr nicht einmal mehr lange warten.

Among Us: Das Luftschiff als neue Karte

Fans warten schon lang auf neue Inhalte bei Among Us, konnten sich aber auf eine neue Map freuen, die bereits vor einer Weile von Entwickler InnerSloth angekündigt wurde:

Die neue Karte ist die bisher Größte in dem Spiel. Sie enthält neue Aufgaben und Leitern, mit denen ihr euch als Crewmitglieder über die verschiedenen Ebenen des Luftschiffs bewegen könnt. Es könnte allerdings passieren, dass dort bereits ein mordlustiger Imposter auf euch wartet.

Eine weitere Neuerung bringt euch etwas Entscheidungsfreiheit, denn als Spieler könnt ihr nach einem Meeting nun entscheiden, in welchem Raum ihr spawnen möchtet.

Gingen euch Cheater in der Vergangenheit auf die Nerven? Dagegen möchte InnerSloth jetzt etwas tun. Mit dem neuen Update wird auch ein vorläufiges Account-System integriert, das Cheater abschrecken soll. Ob es den gewünschten Erfolg bringt, bleibt abzuwarten.

Among Us: Wann erscheint die neue Karte?

Ihr müsst nicht mehr lang auf das Luftschiff warten. Das kostenlose Update steht euch voraussichtlich ab dem 31. März 2021 zur Verfügung.

