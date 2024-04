Animal Crossing trifft Herr der Ringe: Fans fiebern Traum-Spiel entgegen

Spiele aus dem Universum von Der Herr der Ringe sind entweder Top oder ein Flop. Tales of the Shire scheint allerdings genau das zu sein, worauf viele Spieler gewartet haben: Eine Mischung aus Animal Crossing und Stardew Valley, gepaart mit Der Herr der Ringe.

Tales of the Shire: Trailer begeistert Spieler

Fans haben sich bei „Der Herr der Ringe Online“ Gefahren gestellt, in Moria gegen Orks gekämpft oder sind als Gollum durch Mordor geschlichen – einen Hobbit hat allerdings noch kaum jemand gespielt, zumindest nicht personalisiert und in einer so malerischen Welt, wie sie das kommende Spiel Tales of the Shire bietet. Aus den Kommentaren unter dem jüngst veröffentlichten Trailer kann man allerdings herauslesen, dass einige Fans genau darauf gewartet haben, wie etwa der YouTube-Nutzer p-geluk:

Es ist also im Grunde Animal Crossing mit einem Hobbit-Thema? Das ist genau das, was wir wollten! Ich kann diese Veröffentlichung kaum erwarten.

Tales of the Shire wird von Wētā Workshop entwickelt und durch Take 2 Interactive veröffentlicht. Ihr erstellt einen Hobbit, dekoriert euren Hobbit-Bau, geht fischen und sucht nach Nahrung, kümmert euch um euren Garten, kocht und backt – gleichzeitig heißt es aber auch, Beziehungen zu den Einwohnern von Bywater aufzubauen, um das Dorf gemeinsam für das große Bywater-Festival aufzumöbeln. Also alles in allem eine gemütliche Hobbit-Lebenssimulation, für die man den Entwicklern die „weitestgehende kreative Freiheit gegeben hat, die zugrunde liegenden Überlieferungen der Bücher zu interpretieren“, heißt es (Quelle: Take 2 Interactive).

Macht euch einen ersten Eindruck von Tales of the Shire:

Tales of the Shire - Official Announcement Trailer

Wann soll Tales of the Shire erscheinen?

Bisher gibt es kein genaues Veröffentlichungsdatum, das Spiel soll aber noch 2024 auf den Markt kommen. Erscheinen wird es sowohl für den PC, als auch frü PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und die Xbox Series. Es ist also schon zum Start an viele Plattformen gedacht.

