Annabelle-Regisseur verfilmt 8 Jahre alten PS4-Horror-Hit

Die Reihe an Videospielen, die verfilmt werden soll, reißt einfach nicht ab. Nun hat auch ein weiteres gefeiertes Horrorspiel seinen Platz darin gefunden. Allerdings stellt sich gerade hier die Frage, wieso es überhaupt verfilmt werden soll.

Until Dawn Facts

Horrorfilm-Produzenten zeigen sich optimistisch: „Wir können es kaum abwarten“

Regisseur David F. Sandberg, der für Filme wie Annabelle: Creation, Shazam! oder Lights Out bekannt ist, stellt sich nun der Herausforderung, den PS4-Hit Until Dawn zu verfilmen – ein Spiel, das von individuellen Entscheidungen lebt. Zusammen mit dem Drehbuchautoren Gary Dauberman zeigt er sich jetzt schon sehr zuversichtlich.

Anzeige

Besonders betont Dauberman die Zusammenarbeit mit Sony und dessen Filmstudio Screen Gems:

„Da unsere Partnerschaft mit Sony immer weiter wächst, freuen wir uns riesig darauf, unseren ersten Film mit Screen Gems produzieren zu können. Until Dawn ist ein absoluter Favorit unter PlayStation-Spielern und wir können es nicht erwarten, das Spiel auf die große Leinwand zu bringen.“

Anzeige

Genaueres zur Handlung wird noch unter Verschluss gehalten, doch es heißt, es wird ein „Ab 17 freigegebener furchterregender Liebesbrief an das Horrorgenre“ (Quelle: The Hollywood Reporter)

Until Dawn PS4 [ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.01.2024 12:04 Uhr

Until Dawn: Regisseur nimmt Spielern die Entscheidung ab

2015 feierte das Horrorspiel Until Dawn seinen großen Erfolg als exklusiver Titel auf der PlayStation 4. Es handelte sich dabei um den Vorgänger der Dark Pictures Anthology, welche eine Reihe an interaktiven Horrorfilmen produziert hat.

Anzeige

Until Dawn begleitet acht Jugendliche während eines Zusammentreffens in einer abgelegenen Hütte inmitten einer Tundra. Bald schon geraten sie jedoch in eine Reihe potentiell tödlicher Vorkommnisse, aus denen sie allein der Spieler mit individuellen Entscheidungen retten (oder eben sterben) lassen kann. Genau dieser Aspekt fällt jedoch natürlich bei einem Kinofilm komplett weg, sodass der Pfad der Charaktere von Anfang an bereits vorgegeben ist. Dies nimmt dem ganzen Konzept eine wichtige Stärke.

Inwiefern der Film eine Abwandlung von der ursprünglichen Story vornehmen wird, steht dabei auf einem anderen Blatt geschrieben.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.