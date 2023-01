Im aktuellen Jahr wird Tim Cook sehr viel weniger verdienen als noch 2022. Die umfangreiche Gehaltskürzung hat der Apple-Chef selbst vorgeschlagen. Verhungern dürfte Cook aber trotzdem nicht, denn es handelt sich weiterhin um einige Millionen US-Dollar.

Tim Cook: Apple-CEO mit 40 Prozent weniger Gehalt

Auf eigenen Vorschlag hin ist das Jahresgehalt für Tim Cook spürbar reduziert worden. Nachdem sich dann auch noch eine überwältigende Mehrheit der Apple-Anteilseigner auf eine Kürzung verständigte, ist die Reduzierung beschlossene Sache. Demnach wird Cook im Jahr 2023 sehr viel weniger verdienen als zuvor, aber dennoch einen hohen Millionenbetrag erhalten.

Wie viel Geld Cook am Ende des Jahres erhält, hängt teils von Apples Geschäftszahlen ab. Als Zielsetzung für 2023 gelten jetzt 49 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es noch 84 Millionen US-Dollar. Am Ende soll Cook dann aber ganze 99,4 Millionen US-Dollar erhalten haben (Quelle: Bloomberg).

Cooks Vergütung setzt sich aus einem Basisgehalt von 3 Millionen US-Dollar pro Jahr zusammen, hier hat es keine Änderung gegeben. Hinzu kommen weitere mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 6 Millionen US-Dollar. Anders sieht es bei der Aktienzuteilung aus, diese sinkt von einem Wert von zuvor 75 auf jetzt 40 Millionen US-Dollar. Wie viele Aktien Cook erhält, ist nun stärker von Apples Geschäftsergebnissen abhängig.

Mit dem Geld könnte sich Cook das eine oder andere iPhone 14 mit integrierter Rolex gönnen:

iPhone 14 mit eingebauter Rolex von Caviar

Tim Cook: Gehaltskürzung nach Kritik

An der Summe und der Gehaltstruktur des Apple-CEOs hatte sich zuvor unter anderem die Beratungsfirma Institutional Shareholder Services gestört. Ihr zufolge sei es der falsche Anreiz, wenn bei der Hälfte der Vergütung keine Leistungskriterien angewendet werden.

Im Jahr 2015 hatte Cook in einem Interview angekündigt, in Zukunft sein gesamtes Vermögen für wohltätige Zwecke zu spenden. Er könne sich vorstellen, etwas Ähnliches wie die Bill and Melinda Gates Foundation zu gründen, um seine philanthropischen Bemühungen zu verwalten.