Normalerweise fesselt der „Tatort“ sonntagabends Krimi-Begeisterte an die Bildschirme. Doch jetzt heißt es für einige Wochen: Geduld bewahren. Die alljährliche Sommerpause sorgt dafür, dass Wiederholungen die sonntägliche Prime-Time besetzen.

Altbekannte Tatort-Fälle

Die nächsten zwei Augustwochenenden halten noch spannende Wiederholungen für uns parat. Am 13. August 2023 können wir uns wieder in den Fall „Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer“ aus Kiel vertiefen. Eine Woche später, am 20. August 2023, kehren wir im „Tatort: Limbus“ zurück nach Münster.

Ende der Pause: Ein neuer Fall steht in den Startlöchern!

Am 27. August 2023 geht es mit einem frischen Fall des „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg weiter, in dem Hauptkommissarin Doreen Brasch auf Ermittlungstour geht. Der nächste richtige Tatort läuft erst am 3. September 2023.

Wer mit den TV-Wiederholungen nicht ganz zufrieden ist, sollte unbedingt einen Blick in die ARD-Mediathek werfen. Hier lässt sich die Wartezeit mit zahlreichen alten Episoden verkürzen und man kann nach Herzenslust seinem Lieblingsteam auf der Spur bleiben.

