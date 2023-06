Die Armored-Core-Reihe feiert in diesem Jahr ihr Comeback. Entwickler From Software hat uns das Spiel in einer Präsentation vorgestellt. Wir verraten euch, was ihr über das neue Action-Game wissen müsst und warum Souls-Kritiker beruhigt aufatmen können.

Armored Core 6: Kein Soulslike, aber trotzdem herausfordernd

Publisher Bandai Namco Entertainment und Entwickler From Software (Elden Ring) haben uns hinter verschlossenen Türen ihr neuestes Spiel vorgestellt: Armored Core 6. In der rund 20-minütigen Präsentation wurde uns das Konzept erläutert, ein größeres Gebiet gezeigt und das Kampfsystem ausführlich erklärt.

Der offizielle Trailer zu Armored Core 6: Fires of Rubicon:

Armored Core 6: Fires of Rubicon – Gameplay Trailer

Wichtig: Wir selbst durften nicht Hand anlegen. Über das eigentliche Spielgefühl können wir zum jetzigen Zeitpunkt also nichts sagen. Ebenso wenig über die Handlung.

Für uns stand aber ohnehin eine andere Frage im Raum: Wird Armored Core 6 nach dem immensen Erfolg der Souls-Spiele und vor allem Elden Ring, nun ebenfalls ein knallhartes Soulslike werden? Immerhin steht From Software inzwischen synonym für besonders harte Games.

Die Antwort auf die Frage lautet: Jaein. From Software hat während der Präsentation mehrfach betont, dass auch Armored Core 6 ein herausforderndes Spielerlebnis bieten wird. Ein Hauptaspekt des Gameplays ist demnach „die Befriedigung, schwierige Situationen zu meistern und hart erkämpfte Siege zu erringen.“ Klingt ganz nach einem Soulslike, oder?

In der Praxis hat From Software aber ein paar Vorkehrungen getroffen, die potentiellen Frust abmindern. So gibt es zum Beispiel automatische Checkpoints, die sich im Vergleich zu einem Souls-Spiel relativ nah an einem Boss befinden. Darüber hinaus gibt es bei einem Tod keine Strafe, wie zum Beispiel einen Exp-Verlust oder einen Malus wie in Sekiro.

Dadurch wird Armored Core 6 zwar kein leichtes Spiel, aber der Frustfaktor fällt wesentlich geringer aus. Zumal sich eure Bewaffnung nach einem Tod problemlos anpassen lässt. Es ist nämlich euch überlassen, ob ihr euren Mech aggressiv spielt oder eher defensiv.

Offizielles Gameplay aus der besagten Präsentation:

Armored Core 6: Gameplay & Bosskampf Abonniere uns

auf YouTube

From Software selbst spricht von einem taktischen Kampfsystem. Ein essenzielles Element ist dabei die Boost-Mechanik. Diese erlaubt euch blitzschnell die Position zu wechseln, einen Gegner zu umkreisen oder feindlichem Beschuss auszuweichen. Oder um es anders zu formulieren: Armored Core 6 ist ein ziemlich schnelles Spiel.

Wer allerdings auf eine große Open World wert legt, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Armored Core 6 bietet ein klassisches Level-System und Missions-Design. Ihr nehmt also eine Mission an, betretet dann das entsprechende Gebiet und erledigt euren Auftrag. Da kommt fast schon Oldschool-Feeling auf.

Ob euch das kommende Action-Spiel zusagt, hängt aber schlussendlich davon ab, ob ihr mit riesigen Robotern etwas anfangen könnt. Wenn ja, dann bekommt ihr mit Armored Core 6 am 25. August 2023 vermutlich eines der besten Mecha-Spiele der letzten Jahre geboten. Ein handfestes Souls-Spiel dürft ihr dagegen nicht erwarten.

